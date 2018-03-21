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21.03.2018  18:35   

В Харькове продолжают сносить самовольные постройки

Он так гнался за клиентами и дополнительными квадратными метрами для своего бизнеса, решил просто захватить часть пешеходной зоны. При этом, пренебрегая законодательство и правила благоустройства Харькова. Это все о владельце вот кафе по улице Отакара Яроша, 7. В прошлом году у ресторана выросла летняя веранда. И закрывать глаза на действия подобных бизнесменов, говорят в горсовете Харькова, не настроены.


Фото: Городской Дозор
Евгений Михайлов заместитель начальника отдела контроля за размещение МАФ и временных сооружений Департамента территориального контроля
Постоянно обращались жители этого дома, а также обращались депутаты городского совета. Департаментом территориального контроля в связи с этим были собраны материалы и установлено, что объект установлен самовольно. Собственнику увешивались предписания, в котором уведомлялось, что они могут самостоятельно демонтировать эту пристройку. Этого сделано не было, в связи с этим было принято решение исполкома о принудительно демонтаже данной конструкции. 
 
И результат не заставил себя ждать. В среду утром в самострой наведалась бригада, в течение дня высвободила тротуар от самовольно возведенного веранды. Чтобы и результат был и не возникало каких-то конфликтных ситуаций в город присоединились и представители общественной организации.
 
Анатолий Сидоренко основатель общественной организации «Східний Корпус»
И в городе, и в стране в целом должен быть порядок. И должен соблюдаться закон. Наша гражданская организация быть не может не поддерживать данный проект, так как это своеобразная "язва", которая мешает жителям города Харькова. Незаконные постройки, это те же и кафе, и рестораны, и те же наливайки, и ларьки какие-то. Мы, конечно, будем помогать бороться с этим. Будем находится на каждом объекте, как гражданская организация. 
 
Сама кампания по расчистке города от самовольно возведенных объектов сейчас в самом разгаре. И это только начало насыщенной и длительной работы по демонтажу самостроев в Харькове. В планах на 2018 убрать как минимум две сотни незаконно установленных конструкций. Еще триста - в очереди. 

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Тэги:  снос, постройки, харьков
 
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