16.05.2018 16:28

В Харькове пройдет финал молодежной лиги КВН

Финальная игра сезона «Кубок обладателей кубков» Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоится в четверг, 17 мая, в КЗ «Украина».



// city.kharkov.ua

В ней примут участие лучшие команды школ и вузов Харькова.

Они сыграют конкурсы «Разминка с залом» и «Фристайл».



Начало игры - в 18:00.