В Харькове пройдет финал молодежной лиги КВН

Финальная игра сезона «Кубок обладателей кубков» Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоится в четверг, 17 мая, в КЗ «Украина».
В ней примут участие лучшие команды школ и вузов Харькова.
Они сыграют конкурсы «Разминка с залом» и «Фристайл».
Начало игры - в 18:00.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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