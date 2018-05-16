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16.05.2018  16:28   

В Харькове пройдет финал молодежной лиги КВН

Финальная игра сезона «Кубок обладателей кубков» Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН состоится в четверг, 17 мая, в КЗ «Украина».


// city.kharkov.ua

В ней примут участие лучшие команды школ и вузов Харькова.

Они сыграют конкурсы «Разминка с залом» и «Фристайл».

Начало игры - в 18:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, харьков
 
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