16.05.2018 18:45

Харьковская фабрика-кухня детского питания планирует выпуск новой продукции

На Городской молочной фабрике-кухне детского питания планируют выпускать мясные консервы и печенье.



// Харьковский горсовет

Об этом сегодня, 16 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

По ее словам, эту продукцию планируют изготавливать в новом цеху предприятия на пр. Московском, 195, открытый в прошлом году.

По-прежнему работает цех на ул. Механизаторской, 13. Всего на сегодняшний день на предприятии выпускают 27 наименований детской продукции, в том числе молоко, кефир, сметану, масло, йогурты, фруктовые настои, кисели, компоты, фруктовые и овощные пюре, каши.

Замдиректора департамента отметила, что за первый квартал 2018 года на городской фабрике-кухне было изготовлено более 2 млн. порций, при этом часть из них бесплатно получили дети льготных категорий.

«Городской совет и Департамент здравоохранения уделяют достаточно внимания, чтобы предприятие развивалось технологически и качественно. От момента поставки молока до выхода продукции непосредственно к потребителю проходит не более 15-18 часов. Сроки хранения готовой продукции - 24-48 часов. Она изготовлена с соблюдением всех технологий и приготовлена без консервантов. На предприятии в каждом цехе работают две собственные лаборатории, которые обеспечивают ежедневный контроль качества», - сообщила Татьяна Бакалова.



Отметим, что готовую продукцию фабрики-кухни детского питания доставляют специализированным транспортом на 105 раздаточных пунктов в Харькове и Харьковской области.