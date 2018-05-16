16.05.2018 18:07

Харьков подписал договор о партнёрстве с двумя городами Республики Кипр

16 мая в Харьковском городском совете были подписаны договоры об установлении партнерских отношений между Харьковом и кипрскими городами Ероскипу и Полис Хрисохус.



// city.kharkov.ua

Соглашения подписали мэры городов Геннадий Кернес, Михалис Павлидес и Панайотис Папахристофи.

Подписание партнерских договоров прошло в Харьковском городском совете на торжественном приеме иностранных и украинских делегаций, принимающих участие в Х Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме».



Участниками торжественного приема стали 25 делегаций городов-побратимов из 14 стран мира и еще 13-ти украинских городов.

Всего полтора месяца назад, почетный консул Украины в городе Пафос Республики Кипр, находясь с визитом в Первой столице предложил расширить связи по сотрудничеству, в частности в сфере привлечения бизнес-инвестиций, агропромышленного комплекса, туризма, культуры, образования и архитектуры. Так как гости были поражены достижениями Харькова и его инфраструктурными проектами.

«Я хочу ещё раз поблагодарить вас за оказанное ваше доверие, уважение к нам то, что вы сегодня находитесь вместе с нами и конечно пожелать вам хороших результатов для будущих наших общих результатов, мы должны быть на шаг впереди сегодня», - сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Харьковом и Ероскипу подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр города - Михалис Павлидес.

«Теперь, когда подписано соглашение, мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с вашим городом. Приглашаем теперь и вас к нам. А сейчас выражаем вам невероятную благодарность за вашу приветливость», - сказал мэр города Ероскипу (Республика Кипр) Михалис Павлидес.

«Уважаемый мэр, отныне вы мой друг. И надеюсь, что наши будущие отношения станут только крепче. Большое вам спасибо за все и за ваше гостеприимство», - сообщил мэр города Полис Хрисохус (Республика Кипр) Панайотис Папахристофи.

Соглашения подписаны. Начало партнерства положено. Харьковский городской голова уверен, сотрудничество будет успешным.

«Уважаемые гости, уважаемые партнёры, друзья, для меня, и я думаю для каждого из нас руководителя, какое-то достижение является шагом вперед и сегодня мы вместе с вами сделали такой шаг вперед на встречу друг другу для будущего наших городов, для будущего наших стран . Поэтому хочу сказать спасибо, что в такое время мы находим возможность думать о прекрасном, о истории, искусстве, в культуре, в туризме. И конечно, я думаю, опыт каждого города или каждой команды руководителя для нас будет очень полезен в наших общих с вами достижениях», - заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Договоры предусматривают использование возможностей, предоставляемых научно-техническим потенциалом Харькова, Ероскипу и Полис Хрисохуса и экономическими особенностями соответствующих регионов. Речь идет о расширении торговли, предпринимательской деятельности и туризма, о содействии участию предприятий городов в ярмарках, выставках и конференциях, обмене официальными делегациями.