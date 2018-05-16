16.05.2018 19:44

В Харькове установили мемориальную доску Владиславу Франковскому

Открытие мемориальной доски известному врачу и Почетному гражданину города Харькова Владиславу Франковскому состоялось сегодня, 16 мая, возле здания Харьковского научного медицинского общества (ул. Максимилиановская, 11).



// Харьковский горсовет

В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители Харьковского медицинского общества, польской общины и студенты Харьковского национального медицинского университета.



«Мне очень приятно, что городская власть оказала помощь в том, чтобы почтить память известного польского врача, который объединил поляков и украинцев. Владислав Франковский помогал всем людям без исключения, независимо от национальности и материального состояния. Он - яркий пример того, как надо работать. Низкий поклон всем харьковчанам за то, что они хранят память о Владиславе Франковском, в честь которого в городе даже названа улица», - сказал Януш Яблонский.



В 1840 году Владислав Франковский окончил медицинский факультет Харьковского университета и начал врачебную практику. Представители медицинских кругов города отметили, что за время его работы не было единого дома в Харькове, который бы он не посетил.



Особое внимание Владислав Франковский уделял лечению маленьких пациентов - именно он был инициатором создания первой детской инфекционной больницы в городе. В честь этого факта автор мемориальной доски, Заслуженный художник Украины Катиб Мамедов изобразил врача в окружении детей.



Справка. Владислав Франковский родился в Минской губернии в 1819 году. Был инициатором создания первой детской инфекционной больницы в Харькове, а когда в 1879 году она была открыта, стал председателем совета больницы. Также благодаря ему в Харькове были созданы санитарная служба и приют для неизлечимо больных. Владислав Франковский был одним из основателей и принимал активное участие в деятельности Харьковского медицинского общества. За выдающиеся заслуги перед жителями города был избран почетным гражданином Харькова. Именем выдающегося врача еще при его жизни была названа улица в центре города.