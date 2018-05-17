17.05.2018 14:14

В Харькове пройдет массовый забег с собаками

Массовый забег с собаками, который предполагает установление нового рекорда Украины, пройдет 26 мая в Харькове.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», в мероприятии могут принять участие все желающие. Те люди, у которых нет домашних любимцев, но которые хотят поучаствовать в забеге, смогут взять на время собаку из приюта. Забег пройдет возле «Центра обращения с животными» (пр. Гагарина, 358). Дистанция - 800 м, участие - бесплатное.



В рамках мероприятия кинологи также расскажут об основах своей профессии и социализации животных.

Начало мероприятия - в 10:00, старт забега - в 11:00.