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17.05.2018  14:14   

В Харькове пройдет массовый забег с собаками

Массовый забег с собаками, который предполагает установление нового рекорда Украины, пройдет 26 мая в Харькове.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», в мероприятии могут принять участие все желающие. Те люди, у которых нет домашних любимцев, но которые хотят поучаствовать в забеге, смогут взять на время собаку из приюта. Забег пройдет возле «Центра обращения с животными» (пр. Гагарина, 358). Дистанция - 800 м, участие - бесплатное. 

В рамках мероприятия кинологи также расскажут об основах своей профессии и социализации животных.

Начало мероприятия - в 10:00, старт забега - в 11:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  забег, собака, акция, харьков, кинолог
 
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