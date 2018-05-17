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17.05.2018  15:15   

В Харькове снова работают передвижные ветеринарные кабинеты

Передвижные социальные ветеринарные кабинеты возобновили работу с мая.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», в веткабинетах есть все необходимое оборудование и медикаменты для вакцинации и операций по стерилизации, а также для диагностики заболеваний животных.

Прежде всего, такие кабинеты рассчитаны на домашних питомцев жителей  частного сектора, которым трудно привезти животных в ветклинику на общественном транспорте. «По этой причине большинство животных частного сектора за всю жизнь ни разу не посещали ветеринара, а в этом случае ветклиника сама приезжает к ним», - отметили в Центре обращения с животными. 

Для пенсионеров в передвижной ветклинике предусмотрены льготы. 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ветеринар, харьков, кабинет, май
 
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