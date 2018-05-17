17.05.2018 17:44

Президенту Европейского Совета передали подарочную рубашку c Харьковщины

Дональд Туск стал участником акции «Поздравь Украину».



// ХОГА

«У акции «Поздравь Украину» - отличное начало. Первая подарочная рубашка нашла своего хозяина. Им стал президент Европейского Совета Дональд Туск!», - сообщил председатель Общественного совета при ХОГА Алексей Курцев.

По его информации, Дональд Туск с благодарностью принял подарок от воспитанников харьковского отделения Украинской академии лидерства и поблагодарил на своей странице в Instagram.

«Я смотрю на вас и уверен в будущем Украины. Надо, чтобы таких экспедиций было еще больше. Я хочу посетить один из ваших центров во время следующего визита в Украину», - отметил президент Европейского Совета.

Сейчас более 200 молодых людей, которые учатся в пяти центрах Украинской академии лидерства, находятся в экспедиции по странам ЕС - самой масштабной адвокационной кампании в пользу Украины за границей «I AM UKRAINE! I LOVE FREEDOM».

«Везем эту жизнеутверждающую энергию в Европу, чтобы утвердиться в своем желании строить новую Украину. С 12 по 21 мая в семи странах ЕС - Польше, Бельгии, Германии, Франции, Чехии, Австрии, Италии, а также в Швейцарии - улицы, аудитории лучших местных университетов, предприятия, кабинеты национальной и местной власти, залы парламентов, места сбора украинских громад и т.д. будет наполнять энергия, любознательность и жажда познания молодых украинцев», - рассказывает руководитель УАЛ Роман Тычковский.