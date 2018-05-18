В гимназии №45 открыли мемориальную доску воину АТО

Церемония открытия мемориальной доски бывшему выпускнику Алексею Затылюку состоялась 17 мая в Харьковском учебно-воспитательном комплексе №45 «Академическая гимназия».
Алексей Затылюк был посмертно награжден за участие в антитеррористической операции орденом «За мужество» III степени.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Шевченковского района Марина Борисенко, мать Алексея Наталья Слободянюк, участники АТО, афганцы, гимназисты.
Почетные гости и учащиеся почтили память Алексея Затылюка и всех погибших в антитеррористической операции минутой молчания.
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