Главная Новости Общество В гимназии №45 открыли мемориальную доску воину АТО
18.05.2018  12:15   

В гимназии №45 открыли мемориальную доску воину АТО

Церемония открытия мемориальной доски бывшему выпускнику Алексею Затылюку состоялась 17 мая в Харьковском учебно-воспитательном комплексе №45 «Академическая гимназия».


// Харьковский горсовет

Алексей Затылюк был посмертно награжден за участие в антитеррористической операции орденом «За мужество» III степени.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Шевченковского района Марина Борисенко, мать Алексея Наталья Слободянюк, участники АТО, афганцы, гимназисты.

Почетные гости и учащиеся почтили память Алексея Затылюка и всех погибших в антитеррористической операции минутой молчания.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  воин, доска, гимназия, харьков, затылюк
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Общество В Харькове возложили цветы к памятнику Воину-освободителю (ФОТО) 14.12 Общество В Харькове установят мемориальную доску бойцу АТО 04.10 Общество На Харьковщине простились с бойцом АТО Мирославом Мысла
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 