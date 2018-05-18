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18.05.2018  12:44   

В Индустриальном районе организовали флешмоб ко Дню вышиванки

Флешмоб «Радугой сплелись цвета», посвященный Дню украинской вышиванки, прошел 17 мая в Индустриальном районе, возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток».


// Харьковский горсовет

В мероприятии приняли участие около 300 школьников. Они создали узоры в вышиванках под песню «Як у нас на Україні».

Как отметила заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, будучи неповторимым элементом мировой культуры, символом этнической принадлежности и национального единства, традиционная вышитая сорочка украинцев заслуживает особого почитания.

«Сокровищница древних традиций, зашифрованная летопись нашей страны, зеркало народа, модный аксессуар - все это переплелось в уникальном достоянии Украины и мира - вышиванке. Кроме того, она является залогом хорошего настроения и удачи, многие узоры представляют символы красоты, добра, процветания и защиты от злых сил», - подчеркнула Елена Великанова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вышиванка, харьков, флешмоб, праздник
 
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