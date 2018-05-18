В Основянском районе прошел показательный день Недели безопасности

Теоретические и практические занятия по обеспечению безопасности прошли 17 мая в детсаде №345 в Основянском районе.
Во время мероприятия отрабатывалось поведение персонала и детей в случаях проникновения на территорию учреждения посторонних лиц и обнаружения опасных предметов, а также эвакуация детей в бомбоубежище.
На стенде были представлены многочисленные взрывоопасные предметы промышленного и кустарного производства. А специальный робот продемонстрировал умение обезвреживать мины времен Второй мировой войны.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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