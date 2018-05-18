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18.05.2018  14:45   

В Основянском районе прошел показательный день Недели безопасности

Теоретические и практические занятия по обеспечению безопасности прошли 17 мая в детсаде №345 в Основянском районе.


// Харьковский горсовет

Во время мероприятия отрабатывалось поведение персонала и детей в случаях проникновения на территорию учреждения посторонних лиц и обнаружения опасных предметов, а также эвакуация детей в бомбоубежище.

На стенде были представлены многочисленные взрывоопасные предметы промышленного и кустарного производства. А специальный робот продемонстрировал умение обезвреживать мины времен Второй мировой войны.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  район, харьков, праздник, неделя безопасности
 
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