18.05.2018 15:29

В Харькове пройдет хакатон по общественному бюджету

Хакатон по написанию проектной заявки на общественный бюджет (бюджет участия) пройдет 22 мая в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца (начало - в 17:00).



// city.kharkov.ua

Во время мероприятия каждый участник совместно с другими представителями общественности города и модераторами сможет заполнить форму проекта и подать его на общественный бюджет города Харькова.

Для участия в хакатоне необходимо принести с собой концепции проектов, ноутбук или распечатанную форму проекта, а также зарегистрироваться по этой ссылке. Форма проекта и положение о бюджете участия находятся здесь.



Напомним, что в сентябре 2017 года в Харькове была принята Городская целевая программа «Общественный бюджет (бюджет участия) Харькова» на 2018-2021 годы. Подавать проекты можно на сайте «Портал харьковчанина» или по адресу: пл. Конституции, 7, каб. 90.



Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта «Портал харьковчанина», будут реализованы за средства городского бюджета. Всего на реализацию общественного бюджета в 2018 году выделено 50 млн грн.



Средства общественного бюджета распределяются по категориям проектов: на реализацию проектов, поданных авторами - физическими лицами, выделяется 60% общественного бюджета, проектов общественных организаций - 40%.



Подача проектов в рамках бюджета участия началась 25 апреля и продлится до 25 мая. Харьковчане уже предлагают свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше.