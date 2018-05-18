18.05.2018 14:27

Региональный центр услуг – один из самых лучших, которые я видела,– главный редактор «fDi Magazine» (специздание «Financial Times»)

Главный редактор «fDi Magazine» (специздания «Financial Times») Кортни Фингар приехала, чтобы ознакомиться с работой Регионального центра услуг.



// Городской Дозор

Не нарушая рабочего процесса, гостья осматривает каждый сектор. На себе испытывает качество и оперативность оформления биометрического паспорта. И даже согласилась в медпункте измерить свое артериальное давление.



Кортни Фингар, главный редактор «fDi Magazine» (специализированного издания «Financial Times»):

«Действительно меня очень поразил этот центр. Я заметила, что местные власти очень им гордятся. И я с ними согласна. Я подтверждаю, что это так и должно быть, этим центром нужно гордиться. Даже на первый взгляд дизайн, все, что создано внутри, видно, сколько всего было сделано, сколько тяжелого труда вложено, чтобы этот центр был открыт и доступен для всех горожан».



Во время посещения Регионального центра услуг Кортни Фингар интересуется всем. Обращая внимание на каждую деталь. Все время записывает все увиденное и услышанное в свой журналистский блокнотик.



Кортни Фингар, главный редактор «fDi Magazine» (специализированного издания «Financial Times»):

«Я посетила сотни стран, побывала на многих государственных объектах, подобных учреждениях, но, посетив ваш центр, хочу сказать, что он один из лучших. То, что здесь очень много уделено внимания открытости и прозрачности, я считаю, что в целом для Украины это очень важно. И этот центр, и подход его работы может послужить моделью для всей Украины. Потому что для Украины очень важна открытость и противодействие коррупции».



Более четырехсот услуг различного характера. Ежедневно до трех, а то и до четырех тысяч посетителей. Все это – реалии, в которых живет Региональный центр услуг. Даже при высоких оценках украинских и международных коллег и дипломатов, подчеркивают в мэрии, Региональный центр настроен и дальше поднимать планку: качества, доступности и открытости.



Виктория Китайгородская, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка:

«Мы постоянно улучшаем качество обслуживания наших заявителей. Мы для этого специально обучаем персонал новейшим технологиям, подходам, стандартам обслуживания. Планы у нас далекоидущие. Мы не останавливаемся на том перечне услуг, которые есть. Мы постараемся максимально сосредоточить услуги, наиболее востребованые, в одном месте. И у нашего Регионального центра большое будущее. Это стандарт организации работы, стандарт, каким должен быть центр для предоставления комплекса услуг».



В конце своего визита в Региональный центр Кортни Фингар делится, записывала все неспроста. Вскоре планирует на страницах своего издания «Financial Times. Magazine» рассказать международному бизнес-сообществу о Харькове и Региональном центре услуг.



Кортни Фингар, главный редактор «fDi Magazine» (специализированного издания «Financial Times»):

«Я буду писать о том, насколько Харьков открыт для международного бизнеса. Я увидела, что здесь очень доступные услуги для открытия бизнеса. И именно это в материале я отмечу за основное».