В Харькове – град (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня днем по Харькову прошли ливни с градом.
Социальные сети захлестнули фото и видео сегодняшней стихии.
В некоторых районах города град был величиной с перепелиное яйцо.
На улицах после ливня образовались потоки воды.
А в тех районах города, где прошел град, снова выглянуло солнце.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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