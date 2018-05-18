18.05.2018 16:01

В Харькове – град (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня днем по Харькову прошли ливни с градом.



// Facebook

Социальные сети захлестнули фото и видео сегодняшней стихии.

В некоторых районах города град был величиной с перепелиное яйцо.

На улицах после ливня образовались потоки воды.

А в тех районах города, где прошел град, снова выглянуло солнце.