18.05.2018 17:53

«Financial Times» признал Харьков самым эффективным в Европе городом для инвестиций

Деловое издание отдало первенство Харькову среди 40 городов Европы.



// Харьковский горсовет

18 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес получил сертификат о победе в рейтинге «fDi Magazine» (специализированного издания «Financial Times») «Европейские города и регионы будущего 2018-2019». В категории «Большие города» Харьков победил в номинации «Экономическая эффективность». Награду вручила главный редактор издания Кортни Фингар, которая приехала на открывшуюся сегодня конференцию «Харьков: развитие и инвестиции».



«Мы собираем объективные данные и анализируем их по нескольким категориям. Харьков - большой город, и это очень конкурентная категория, поскольку в Европе много городов-тяжеловесов, развитых и стабильных. Но наши эксперты учитывают также промышленный потенциал, человеческий капитал и стиль жизни, потому что эти показатели очень важны для инвесторов. В Харькове самый низкий уровень безработицы в Украине, он лидирует по числу больших инфраструктурных проектов, по финансированию образования и вовлеченности молодежи в интеллектуальный труд. Совокупность этих факторов делает его привлекательным местом для вложений в самых разных направлениях», - сказала перед вручением сертификата Кортни Фингар.



«Благодарю за высокую оценку, это результат совместной работы нашей команды. В свое время мы приняли единственно правильное решение - не просто держаться на плаву, а смотреть в будущее, вкладывать в перспективу. Полномочия Харьковского городского совета позволили инициировать ряд предложений по вложению в инфраструктуру для крупнейших инвестиционных банков Европы и мира. И сегодня, после сложных переговоров, при поддержке центральной власти и очень профессиональном, заинтересованном подходе наших партнеров, эти проекты работают, являясь примером для других городов Украины», - сказал в ответном слове Геннадий Кернес.



За последний год Харьковский городской совет договорился сразу о нескольких крупных инвестициях: Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выделили 320 млн евро на продолжение строительства метрополитена и вагоны для него, Мировой банк вкладывает 40 млн долл. в начавшееся строительство многофункционального комплекса по переработке и утилизации бытовых отходов, продолжаются программы иностранных инвесторов по реконструкции очистных сооружений, модернизации теплосетей, энергоэффективности жилья, обновлении наземного общественного транспорта.



«Убежден, что большие инвестиции и успешные идеи не приходят на пустое место, на сухую почву. Безусловно, мы рассчитываем на активизацию частного сектора, но уже сегодня местное самоуправление, действуя от имени громады, видит и предлагает перспективные направления и получает доверие от международных доноров», - отметил городской голова.



По словам директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, присутствовавшего на церемонии, результат анализа «Financial Times» - это независимая и качественная оценка, нужная бизнесу. «Это хорошая новость, которую необходимо распространять. ЕБРР уже работает с городом по крупным проектам, и это подчеркивает безопасность и перспективу Харькова», - сказал руководитель ЕБРР в Украине.