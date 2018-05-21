В центре Харькова появилась чернильница из кустарника (ФОТО)

Оригинальный куст расположен в Театральном сквере со стороны улицы Сумской.
«Не зря говорят, что Харьков — город студентов. Здесь очень много учебных заведений и тех, кто грызет гранит науки. Один из символов обучающихся и обучающих появился в Театральном сквере. Здесь вы можете увидеть кустарник в форме чернильницы с пером», — говорится в сообщении «KharkovGo».
Также, в сквере возле Зеркальной струи появилась скульптура девушки, которую создали харьковские озеленители.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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