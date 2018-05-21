21.05.2018 16:16

В центре Харькова появилась чернильница из кустарника (ФОТО)

Оригинальный куст расположен в Театральном сквере со стороны улицы Сумской.



// mykharkov.info

«Не зря говорят, что Харьков — город студентов. Здесь очень много учебных заведений и тех, кто грызет гранит науки. Один из символов обучающихся и обучающих появился в Театральном сквере. Здесь вы можете увидеть кустарник в форме чернильницы с пером», — говорится в сообщении «KharkovGo».

Также, в сквере возле Зеркальной струи появилась скульптура девушки, которую создали харьковские озеленители.