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21.05.2018  16:16   

В центре Харькова появилась чернильница из кустарника (ФОТО)

Оригинальный куст расположен в Театральном сквере со стороны улицы Сумской.


// mykharkov.info

«Не зря говорят, что Харьков — город студентов. Здесь очень много учебных заведений и тех, кто грызет гранит науки. Один из символов обучающихся и обучающих появился в Театральном сквере. Здесь вы можете увидеть кустарник в форме чернильницы с пером», — говорится в сообщении «KharkovGo».

Также, в сквере возле Зеркальной струи появилась скульптура девушки, которую создали харьковские озеленители.

Источник:   mykharkov.info
 Тэги:  харьков, парк, скульптура, куст
 
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