21.05.2018 16:45

В горсовете чествовали лучших банковских работников Харькова

Прием по случаю Дня банковских работников состоялся сегодня, 21 мая, в Харьковском городском совете.



// Харьковский горсовет

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш, начальник Управления Национального банка Украины в Харьковской области Владимир Качук, представители Харьковского банковского союза, профильных высших учебных заведений, руководители и работники банковских учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Харькова.



«Банковская сфера является сердцем экономики нашего государства, стабильная работа которого зависит от каждого сотрудника банковского учреждения. Ваша работа содействует укреплению бизнеса и всех сфер отраслей экономики, а также способствует обеспечению финансовой стабильности государства. От эффективного функционирования банковской системы зависит экономический рост Харькова и всей страны. Своей ежедневной работой вы создаете общий финансовый результат. Желаю вам новых проектов, личных и профессиональных достижений, финансовой стабильности и бесконечной энергии для работы с клиентами!» - сказал Дмитрий Гармаш.



Как сообщил Владимир Качук, несмотря на то, что за последние годы количество банковских учреждений в Харьковской области сократилось практически вдвое и насчитывает сегодня около 700 отделений, банковская система региона продолжает успешно работать.



«Сегодня мы переживаем нелегкое время. С 2014 года в нашей стране продолжается реформирование финансового сектора, но, несмотря на то, что банковских учреждений стало намного меньше, мы не потеряли свою нишу и продолжаем успешно работать и развиваться. Если смотреть на показатели относительно кредитования – они не уменьшились, сегодня возвращается доверие к банкам, о чем свидетельствуют стабильные показатели по вкладам юридических и физических лиц», - отметил Владимир Качук.



За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова Дмитрий Гармаш вручил лучшим банковским работникам Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

Справка. Указом Президента Украины от 6 марта 2004 года установлен День банковских работников, который отмечается ежегодно 20 мая. Банковская система Украины берет начало от принятия в марте 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».