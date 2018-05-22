Главная Новости Общество Ко Дню защиты детей на площади Свободы пройдет массовый флешмоб
22.05.2018  15:44   

Ко Дню защиты детей на площади Свободы пройдет массовый флешмоб

Акция «Дети Харькова - за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, состоится 1 июня на пл. Свободы.


// Харьковский горсовет

По словам организаторов, формат мероприятия не изменится, однако в этом году музыкально-хореографический флешмоб будет более масштабным и насыщенным как в художественном, так и в плане технического сопровождения. Планируется, что в нем примут участие около 3 тыс. детей в возрасте от 6 до 15 лет. В этом году организаторы расширили географию участников, и к харьковской акции присоединятся хоровые коллективы детских музыкальных школ из Ужгорода, Днепра и Николаева. 

Во время флешмоба на большой многоярусной сцене соберутся участники сводного оркестра и сводного хора воспитанников школ искусств и учащихся общеобразовательных школ города Харькова, чтобы совместно с профессиональным симфоническим оркестром «Prime Orchestra» исполнить лучшие мировые хиты, посвященные миру и детству. На самой площади состоится танцевальный флешмоб с участием детских хореографических коллективов, волонтерских и общественных организаций. Действие украсят несколько постановочных танцевальных композиций. Сценические площадки будут оснащены уникальной звуковой, осветительной и светодиодной техникой.

Организатор мероприятия - Департамент культуры Харьковского городского совета под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.

Справка. Акция «Дети Харькова – за мир!» проводится уже третий год. Цель мероприятия - популяризация идей мира, добра, единства и справедливости. В 2017 году в большом концертном действе приняли участие более 2 тыс. учащихся школ искусств, общеобразовательных школ и участников хореографических коллективов Харькова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, праздник, дети, защита, флешмоб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Криминал и происшествия Полицейские Харькова задержали мужчину с наркотическим веществом 22.05 Спорт Харьковские самбисты с медалями вернулись с чемпионата Европы 22.05 Дороги и транспорт Дорожники проводят капремонт улицы Бакулина  
 
 

Видео

В Харькове прошел традиционный XIII Велодень
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 