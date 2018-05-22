22.05.2018 15:44

Ко Дню защиты детей на площади Свободы пройдет массовый флешмоб

Акция «Дети Харькова - за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, состоится 1 июня на пл. Свободы.



// Харьковский горсовет

По словам организаторов, формат мероприятия не изменится, однако в этом году музыкально-хореографический флешмоб будет более масштабным и насыщенным как в художественном, так и в плане технического сопровождения. Планируется, что в нем примут участие около 3 тыс. детей в возрасте от 6 до 15 лет. В этом году организаторы расширили географию участников, и к харьковской акции присоединятся хоровые коллективы детских музыкальных школ из Ужгорода, Днепра и Николаева.

Во время флешмоба на большой многоярусной сцене соберутся участники сводного оркестра и сводного хора воспитанников школ искусств и учащихся общеобразовательных школ города Харькова, чтобы совместно с профессиональным симфоническим оркестром «Prime Orchestra» исполнить лучшие мировые хиты, посвященные миру и детству. На самой площади состоится танцевальный флешмоб с участием детских хореографических коллективов, волонтерских и общественных организаций. Действие украсят несколько постановочных танцевальных композиций. Сценические площадки будут оснащены уникальной звуковой, осветительной и светодиодной техникой.



Организатор мероприятия - Департамент культуры Харьковского городского совета под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.



Справка. Акция «Дети Харькова – за мир!» проводится уже третий год. Цель мероприятия - популяризация идей мира, добра, единства и справедливости. В 2017 году в большом концертном действе приняли участие более 2 тыс. учащихся школ искусств, общеобразовательных школ и участников хореографических коллективов Харькова.