23.05.2018 10:53

Харьковчан приглашают на фестиваль уличной еды на площадь Свободы

Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman-2018» пройдет с 24 по 27 мая на пл. Свободы в Харькове.



// Харьковский горсовет

В мероприятии примут участие более 20 представителей разноплановой кухни. В рамках фестиваля пройдет мастер-класс от победителя кулинарного шоу «Мастер-шеф 2017» Вадима Бжезинского. Повар презентует свой проект уличной еды под названием CAT&DOG с основным блюдом - дёнером, который будет приготовлен по авторскому рецепту на открытом огне.



Также в рамках «Food Fest Gastroman» пройдет чемпионат по поеданию бургеров, активности для выпускников и концертная программа.



«Мы приглашаем харьковчан и гостей города окунуться в атмосферу масштабного гастрономического события на самой большой площади Украины. Посетителей ждут конкурсы и анимация от участников фестиваля, гастрономическое шоу, fashion-показы летних коллекций харьковских дизайнеров и много другое», - сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.



Кроме того, во время проведения фестиваля на площади будет оборудована футбольная фан-зона, где будут транслировать финал Лиги чемпионов, который будет проходить 26 мая в Киеве. Все гости фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии с легендарной командой ФК «Металлист».



Время работы фестиваля: с 10:00 до 23:00 ежедневно. Вход - свободный.



Организатор мероприятия - Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета. Мероприятие проводистя под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и при поддержке Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности.