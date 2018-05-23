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23.05.2018  10:53   

Харьковчан приглашают на фестиваль уличной еды на площадь Свободы

Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman-2018» пройдет с 24 по 27 мая на пл. Свободы в Харькове.


// Харьковский горсовет

В мероприятии примут участие более 20 представителей разноплановой кухни. В рамках фестиваля пройдет мастер-класс от победителя кулинарного шоу «Мастер-шеф 2017» Вадима Бжезинского. Повар презентует свой проект уличной еды под названием CAT&DOG с основным блюдом - дёнером, который будет приготовлен по авторскому рецепту на открытом огне.

Также в рамках «Food Fest Gastroman» пройдет чемпионат по поеданию бургеров, активности для выпускников и концертная программа.

«Мы приглашаем харьковчан и гостей города окунуться в атмосферу масштабного гастрономического события на самой большой площади Украины. Посетителей ждут конкурсы и анимация от участников фестиваля, гастрономическое шоу, fashion-показы летних коллекций харьковских дизайнеров и много другое», - сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Кроме того, во время проведения фестиваля на площади будет оборудована футбольная фан-зона, где будут транслировать финал Лиги чемпионов, который будет проходить 26 мая в Киеве. Все гости фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии с легендарной командой ФК «Металлист». 

Время работы фестиваля: с 10:00 до 23:00 ежедневно. Вход - свободный.

Организатор мероприятия - Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета. Мероприятие проводистя под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и при поддержке Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, праздник, фестиваль, еда
 
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