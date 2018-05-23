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23.05.2018  13:44   

В воскресенье в Харькове пройдет фестиваль уличных культур

Фестиваль уличных культур пройдет 27 мая на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко.


// Харьковский горсовет

В программе фестиваля: батлы по брейкдансу, воркауту, стритболу, роллерблейдингу, паркуру, bmx, скейтбордингу и скутерам. 

Для гостей фестиваля оборудуют зону отдыха с газоном и мягкими пуфами, а также фотозоны и тематические арт-объекты, возле которых можно будет сфотографироваться. Кроме того, будут работать площадки барбер-культур для мужчин и street-food для желающих перекусить.

Фестиваль пройдет с 10:00 до 21:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, фестиваль, анонс, праздник
 
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