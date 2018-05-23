В воскресенье в Харькове пройдет фестиваль уличных культур

Фестиваль уличных культур пройдет 27 мая на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко.
В программе фестиваля: батлы по брейкдансу, воркауту, стритболу, роллерблейдингу, паркуру, bmx, скейтбордингу и скутерам.
Для гостей фестиваля оборудуют зону отдыха с газоном и мягкими пуфами, а также фотозоны и тематические арт-объекты, возле которых можно будет сфотографироваться. Кроме того, будут работать площадки барбер-культур для мужчин и street-food для желающих перекусить.
Фестиваль пройдет с 10:00 до 21:00.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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