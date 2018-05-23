23.05.2018 17:02

Портрет Кузьмы Скрябина появится на фасаде дома возле филармонии

В рамках фестиваля «Мурал-фест 2018», который проходит при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, на фасаде дома у филармонии рисуют портрет Скрябина.



// Городской Дозор

Андрей Кузьменко со сценическим именем Кузьма Скрябин был известным музыкантом, шоуменом, и многогранным человеком. Он погиб 2 февраля 2015 года в страшном ДТП, но его творчество и память о нем живет.



Андрей Пальваль, технический директор группы художников:

«Идея портрета пренадлежит нам. Ее очень активно поддержали люди, которым небезразлична судьба портрета Кузьмы. У нас в городе большое количество людей, которые считают его своим другом, некоторые знакомы были лично с ним, многие знакомы с его творчеством».



Рисунок на стене художник воспроизводит с фотографии. Это фото довольно символично и имеет свою историю.



Андрей Пальваль, технический директор группы художников:

«Нам нашли одну из фотографий из фотосессии, которую Скрябин делал в Харькове. Люди, которые ее предоставили, знакомы с ним лично. То есть им тоже небезразлична судьба этого портрета».



Место выбирали по нескольким факторам. Во-первых, здесь рядом филармония, где всегда звучит музыка, и Кузьма был музыкантом, а во-вторых, фасад здания отремонтирован и покрашен, а это, говорит художник, залог того, что работа продержится около 10-ти лет.



Размер мурала примерно 90 квадратных метров. Художник работает аэрозольными красками в баллончиках. Только за сегодня уже потрачено более 30-ти таких, а всего понадобится около 150-ти. Сам портрет будет нарисован за 5 дней.



Вообще в рамках фестиваля это уже вторая работа. Первую рисовал известный британский художник – это был 3D-мурал в виде кролика в районе станций метро «Университет». Рисунки будут еще, а кто их будет выполнять, организаторы фестиваля пока держат в секрете.