Самая старая собака Украины живет в Харькове

25 мая в Харькове будет официально объявлен рекорд продолжительности жизни самой старой собаки в Украине.
Рекордсменом-долгожителем в категории «Живая природа» стала мопс Луша Толстенькое Счастье, которой исполнилось 18 лет, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Хозяева Луши предоставили все необходимые документы, которые дают основания считать ее самой старой собакой в Украине, возраст которой официально подтвержден.
Луша всегда обличалась веселым и жизнерадостным характером, однако в последнее время дает знать старость. И теперь любимым занятием для старушки Луши стало просто полежать.
Ведь в пересчете на человеческий возраст Луша прожила 126 лет – так гласит таблица возрастных соответствий. Обычно мопсы живут 12-15 лет.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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