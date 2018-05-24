24.05.2018 12:00

Студенты ХАИ установят рекорд по запуску бумажных самолетиков

25 мая студенты Харьковского авиационного института планируют установить национальный рекорд, посвященный 88-летию родной альма-матер.



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Более 1000 студентов из 7 факультетов выстроятся на стадионе вуза в надпись: «Я люблю ХАИ» и одновмеренно запустят бумажгные самолетики, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По ее словам, Ведь запуск бумажных самолетиков - это целая наука, которая еще с 1930 года используется в мире для тестирования некоторых новых конструкций реальных самолетов.



В Украине рекорд самого массового запуска бумажных самолетиков регистрируется впервые. Хотя в мировой Книге Рекордов Гиннесса это достаточно популярная номинация. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, по которым работает и Национальный реестр рекордов, для создания самолетика должен использоваться лист бумаги формата А4. Его нельзя резать или клеить, а также использовать посторонние предметы для фиксации, например скрепки и тому подобное.