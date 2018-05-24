24.05.2018 13:14

Летящие журавли из стали. В Харькове презентовали проект памятника Героям Небесной Сотни

Монумент откроют на обновленной площади Героев Небесной Сотни.



// 2day.kh.ua

В среду, 23 мая, в Харькове представили проект памятника Героям Небесной Сотни и обновленную концепцию публичного пространства одноименной площади. Презентация проекта прошла в пресс-центре KHARKIV Today.

Конкурс на проект памятника Героям Небесной Сотни состоялся еще в 2016 году. Представлено было более 20 работ, из которых жюри выбрало восемь лучших. Победителем конкурса признали проект харьковского архитектора Александра Грешнова.

Автор проекта Александр Грешнов говорит, что идея памятника погибшим героям в виде журавля пришла к нему еще в апреле 2014-го – под впечатлением от собственного опыта и эмоций от Евромайдана. Этот символ в итоге и стал основой концепции.

«Журавль – наиболее эмоционально приятный в тот момент символ, который лег в основу всей конструкции. Количество [журавлей в клине] равно количеству погибших Героев Небесной Сотни. Форма острая, потому что ощущения и эмоции были достаточно резкие и острые. Меня не пугало наличие трех острых углов во всей конструкции», – утверждает Александр Грешнов.

Конструкцию планируют изготовить из нержавеющей стали. Клин журавлей закрепят на столбах, на высоте от 8,5 до 11 метров, что создаст ощущение, будто птицы парят в воздухе, а под ними – пустота.

В процессе доработки проекта памятника архитектор вместе с активистами приняли решение о реконструкции участка площади Героев Небесной Сотни, на котором установят памятник, размером 150 на 150 метров. Планируется, что на обновленной площади не будет аллей и бордюров, а фонтаны заменят небольшими треугольными водоемами. Количество прорезей в теле площади также будет равно числу погибших – по замыслу автора, они будут символизировать тени улетающих журавлей. Днем при определенном количестве людей на площади будет включаться музыкальное сопровождении, в ночное время памятник и треугольники в земле будут подсвечиваться.

Родственники Героев Небесной Сотни позитивно отнеслись к проекту памятника. По словам Николая Котляра, отца Героя Украины Евгения Котляра, установить монумент в Харькове важно для того, чтобы «менять сознание очень многих харьковчан».