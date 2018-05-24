24.05.2018 17:16

В Харькове открыли мемориальную доску математику Науму Ахиезеру (ФОТО)

Мемориальную доску члену-корреспонденту Академии наук УССР, доктору физико-математических наук, профессору Науму Ахиезеру открыли сегодня, 24 мая, на доме по ул. Багалея, 17.



// Харьковский горсовет

В доме на ул. Багалея, 17 ученый жил с 1948 по 1980 год. Наум Ахиезер считается одним из создателей украинской математической школы. На протяжении многих лет он был президентом Харьковского математического общества, профессором механико-математического факультета Харьковского государственного университета (сейчас – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина).

Именно Наум Ахиезер создал знаменитую не только в Харькове, но и за его пределами специализированную физико-математическую школу №27 (сейчас - Харьковский физико-математический лицей №27) и заочную юношескую математическую школу при Харьковском государственном университете. В память об ученом создан Фонд имени Н. И. Ахиезера, цель которого - поддержка молодых математиков (студентов, аспирантов, начинающих ученых).

Математик, академик Владимир Марченко так писал о Науме Ахиезере: «Математические труды Наума Ильича давно уже стали классикой. Заложенные в них идеи и методы успешно используются и в современных работах. Многочисленные мастерски написанные монографии и учебники Наума Ильича стали настольными книгами для специалистов. Они переведены практически на все иностранные языки и пользуются большой популярностью».

Мемориальная доска была установлена согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета. Ее изготовили по инициативе и финансовой поддержке Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» и Харьковского музея Холокоста

«В жизни Наум Ильич был скромным, добрым и доброжелательным. Он всегда был готов оказать помощь любому обратившемуся к нему человеку. Эти отличные человеческие качества в сочетании с широчайшей научной эрудицией и мощным научным потенциалом снискали ему глубокое уважение и любовь со стороны большого числа людей, кто имел счастье быть с ним знакомым», - отметили в Харьковском областном комитете «Дробицкий Яр».

Справка. Наум Ильич Ахиезер родился 6 марта 1901 года в городе Чериков Могилевской губернии в семье земского врача. Закончил классическую гимназию в Мстиславле и поступил в Петербургский университет. Из-за голода и Октябрьского переворота 1917 года прервал обучение и вернулся в Чериков, где преподавал в одной из первых школ-коммун, открывшихся в России.

У Наума Ильича было большое желание продолжать учебу, и он поступил в Киевский университет, сдал экзамены за два года, окончил аспирантуру и начал там же преподавать. Позже Наума Ахиезера пригласили в Харьков, и он продолжительное время преподавал математику в двух крупнейших харьковских вузах – политехническом институте (ХПИ) и университете (ХГУ). Помимо вузов Наум Ильич много лет плодотворно работал в существовавшем тогда в Харькове институте математики. В ХГУ Наум Ахиезер защитил докторскую диссертацию, заведовал кафедрой теории функций, впоследствии работал на ней в должности профессора до конца жизни - 1980 года.

Математик опубликовал 150 научных работ, включая десять монографий, девять из которых переведены и изданы во многих странах мира. Известность Науму Ахиезеру принесли работы по теории функций и математической физике. Наум Ахиезер был удостоен одной из высших советских математических наград – премии имени П.Л. Чебышева АН СССР.