25.05.2018 14:15

В Харькове отметили 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики, состоялось 24 мая в Харькове.



// city.kharkov.ua

В празднике приняли участие председатель Харьковского областного общества азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг» Мурад Омаров, заместитель главы Ассамблеи национальностей Украины Тимур Асланов, представители дипломатического корпуса, духовенства и азербайджанской диаспоры.



«Сегодня в Азербайджане и странах, где проживают наши соотечественники, проводятся многочисленные мероприятия, - отметил Мурад Омаров. - Азербайджанская Демократическая Республика в свое время достигла больших успехов. Были признаны избирательные права женщин, были созданы национальная армия, валюта, проведены многочисленные экономические реформы. Эта страна просуществовала всего 23 месяца, когда ее захватили большевики. Но значение Азербайджанской Демократической Республики является очень важным, поскольку оно продемонстрировало способность нашего народа к самоопределению и созданию собственной страны. Когда в 1991 году Азербайджан снова получил независимость после распада СССР, новое государство было основано на тех принципах, которые когда-то были заложены в Азербайджанской Демократической Республике».



Во время мероприятия были заслушаны доклады, связанные с периодом существования АДР, а также состоялась презентация книги всемирно известного мастера азербайджанской кухни Тахира Амирасланова «Сказания об азербайджанской кухне».



Справка. Азербайджанская Демократическая Республика - независимое государство, провозглашенное Временным национальным советом мусульман Закавказья 28 мая 1918 года в Тифлисе при прекращении существования Закавказской федерации. 27 апреля 1920 года части Рабоче-крестьянской Красной Армии перешли границу АДР и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование, и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.



Азербайджанская Демократическая Республика является первым демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права.