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25.05.2018  14:43   

Харьковские художники завершают граффити с портретом Кузьмы Скрябина

Открытие мурала, посвященного музыканту Кузьме Скрябину, состоится в Харькове 29 мая.


// city.kharkov.ua

Художники из творческой группы «Kailas-V» завершают работу на торце дома по ул. Рымарской, 23-а, возле Харьковской филармонии.

Как сообщила директор творческой группы Яна Волк, граффити создают по фотографии музыканта, которую сделали в Харькове. Дом возле филармонии выбрали неслучайно - Андрей Кузьменко выступал с оркестром филармонии.

«Фотография очень хорошо передает характер. Мы сделали набросок в понедельник ночью, в среду приступили к выполнению, за два дня сделали основную работу. Сейчас осталось доработать мелкие детали, и во вторник состоится открытие. Для работы уже использовали около 200 баллончиков краски», - рассказала Яна Волк.

Начало открытия - в 10:00.

Отметим, мурал,  посвященный Кузьме Скрябину, создается под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 

Открытие состоится в рамках II Фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst». Это будет вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал - в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17.  В планах города – пригласить в Харькове еще несколько авторов с мировым именем.

В прошлом году в рамках первого «Kharkiv Mural Fеst» польский художник Мариуш Варас (M-City) из Гдыни выполнил мурал на здании техникума по ул. Плехановской, и эта работа вошла в международный список лучших произведений уличного искусства 2017 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мурал, скрябин, харьков, граффити
 
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