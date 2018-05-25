25.05.2018 14:43

Харьковские художники завершают граффити с портретом Кузьмы Скрябина

Открытие мурала, посвященного музыканту Кузьме Скрябину, состоится в Харькове 29 мая.



// city.kharkov.ua

Художники из творческой группы «Kailas-V» завершают работу на торце дома по ул. Рымарской, 23-а, возле Харьковской филармонии.

Как сообщила директор творческой группы Яна Волк, граффити создают по фотографии музыканта, которую сделали в Харькове. Дом возле филармонии выбрали неслучайно - Андрей Кузьменко выступал с оркестром филармонии.

«Фотография очень хорошо передает характер. Мы сделали набросок в понедельник ночью, в среду приступили к выполнению, за два дня сделали основную работу. Сейчас осталось доработать мелкие детали, и во вторник состоится открытие. Для работы уже использовали около 200 баллончиков краски», - рассказала Яна Волк.

Начало открытия - в 10:00.



Отметим, мурал, посвященный Кузьме Скрябину, создается под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



Открытие состоится в рамках II Фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst». Это будет вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал - в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17. В планах города – пригласить в Харькове еще несколько авторов с мировым именем.

В прошлом году в рамках первого «Kharkiv Mural Fеst» польский художник Мариуш Варас (M-City) из Гдыни выполнил мурал на здании техникума по ул. Плехановской, и эта работа вошла в международный список лучших произведений уличного искусства 2017 года.