На выходных в Харькове - облачно и до 22 градусов тепла

Теплая погода без осадков ожидается в Харькове на выходных, 26, 27 и 28 мая.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, местами порывы - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 11-16 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.
В воскресенье - также переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 6-11 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.
В понедельник, 28 мая, переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м/с, температура воздуха ночью - 8-13 градусов тепла, днем - 19-24 градуса выше нуля.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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