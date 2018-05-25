25.05.2018 16:45

На выходных в Харькове - облачно и до 22 градусов тепла

Теплая погода без осадков ожидается в Харькове на выходных, 26, 27 и 28 мая.



// Харьковский горсовет

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, местами порывы - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 11-16 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.



В воскресенье - также переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 6-11 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.



В понедельник, 28 мая, переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м/с, температура воздуха ночью - 8-13 градусов тепла, днем - 19-24 градуса выше нуля.