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25.05.2018  16:45   

На выходных в Харькове - облачно и до 22 градусов тепла

Теплая погода без осадков ожидается в Харькове на выходных, 26, 27 и 28 мая.


// Харьковский горсовет

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, местами порывы - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 11-16 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.

В воскресенье  - также переменная облачность, без осадков, ветер - 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 6-11 градусов тепла, днем - 17-22 градуса выше нуля.

В понедельник, 28 мая, переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м/с, температура воздуха ночью - 8-13 градусов тепла, днем - 19-24 градуса выше нуля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  погода, прогноз, харьков
 
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