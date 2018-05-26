26.05.2018 14:47

Возле оперного театра прошел «Харьковский вальс» (ФОТО)

IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс» состоялся сегодня, 25 мая, на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.



// Горсовет

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в фестивале приняли участие 84 танцевальные пары из Харькова, Киева, Львова, Черновцов, Днепра, Черкасс, Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и других городов Украины. Сильнейшие танцевальные пары страны - победители всеукраинских и международных турниров - боролись за звание лучшей танцевальной пары по бальным танцам. Соревнования проходили в семи возрастных категориях по латиноамериканской и европейской программам.

«Для танцоров это престижно, тем более, что здесь есть и призовой фонд. Кроме того, для них этот фестиваль - своеобразный вызов, потому что они не привыкли танцевать под открытым небом, и в Украине нет ни одного такого конкурса. Цель фестиваля - популяризация бальных танцев, и мы видим, что действительно каждый год все больше детей начинают ими заниматься. Вот стоят родители, которые увлеченно наблюдают за конкурсантами, и многие из них наверняка захотят потом привести своего ребенка в секцию танцев. Это то, к чему мы стремимся, проводя такие мероприятия», - отметил Алексей Чубаров.

Справка. «Харьковский вальс» - единственный в Украине фестиваль по бальным танцам, который проводится под открытым небом и с большим количеством зрителей. В 2015 году мероприятие посетили более 5 тыс. человек, а в показательных выступлениях приняли участие 30 танцевальных коллективов из Харькова и области. Также в рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1500 пар.