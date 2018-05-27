Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Троицей

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с праздником Троицы.
Уважаемые харьковчане!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником – Днем Святой Троицы.
Сегодня - один из самых светлых и радостных христианских праздников. День сошествия Святого Духа считается временем создания христианской церкви, когда Слово Божье начало распространяться по всему миру.
В такой день хочется пожелать всем веры, надежды, любви, радости, благополучия и крепкого здоровья. Всегда чувствовать поддержку и быть опорой тем, кому нужна помощь! Мира и согласия!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Неожиданно могут напомнить о себе старые обиды. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных.
Выходные будут относительно теплыми и без осадков.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
влажн.:
давл.:
ветер: