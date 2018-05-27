27.05.2018 11:08

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Троицей

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с праздником Троицы.



// Горсовет

Уважаемые харьковчане!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником – Днем Святой Троицы.



Сегодня - один из самых светлых и радостных христианских праздников. День сошествия Святого Духа считается временем создания христианской церкви, когда Слово Божье начало распространяться по всему миру.



В такой день хочется пожелать всем веры, надежды, любви, радости, благополучия и крепкого здоровья. Всегда чувствовать поддержку и быть опорой тем, кому нужна помощь! Мира и согласия!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес.