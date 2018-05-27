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27.05.2018  12:13   

В Харькове установлен рекорд по самому массовому забегу с собаками

Массовый забег с собаками, которым установлен новый рекорд Украины, прошел сегодня, 26 мая, в Центре обращения с животными.


// Горсовет

В мероприятии приняли участие все желающие - жители и гости города. 

По словам директора КП «Центр обращения с животными» Юлии Шаповаловой, участники, у которых не оказалось своего домашнего питомца, смогли взять на время собаку из приюта. 

«Цель нашего мероприятия, в первую очередь, - это популяризация приюта и его питомцев. Мы хотели показать жителям города, какие хорошие и контактные собаки у нас живут, которые могут ходить на поводке, они социализированы и не теряются в большом количестве людей и животных. Главная наша задача - привлечь внимание к нашим обитателям и показать харьковчанам, какие хорошие кошки и собаки ждут, чтобы их нашли новые хозяева», - сказала Юлия Шаповалова. 

Всего в массовом мероприятии участвовало около 70 бездомных собак и примерно столько же домашних питомцев. Во время забега участники с собаками должны были преодолеть дистанцию в 600 м. За установлением нового рекорда сегодня наблюдал представитель национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий. 

«Мы зафиксировали следующий результат: общее количество участников рекорда – 141. Этот рекорд занесен в категорию «Массовые мероприятия» как «Самый массовый забег собак». Это не первое достижение в Книге рекордов Украины, которое занесено в раздел «Животные», но за 16 лет, что я работаю на этом проекте, я присутствовал на разных выставках животных, измерял котов и собак, но это мероприятие - самое доброе и хорошее и понравилось мне в этой категории больше всего», - подчеркнул Игорь Пидчибий.

Отметим, что самым маленьким участником забега стал тойтерьер, а самым крупным - мастино неаполитано. Всем, кто принял участие в установлении нового рекорда, организаторы вручили дипломы. 

Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса рисунков среди школьников «Нарисуй мечту собаки». Кроме того, для детей прошли мастер-классы по изготовлению тряпичных животных и плетению поводков для собак. Для всех желающих провели экскурсию в Дом кошек.

Источник:   Харьковский Горсовет
 Тэги:  рекорд, собака, харьков, забег
 
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