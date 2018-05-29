29.05.2018 13:44

В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным (ФОТО)

Мурал, посвященный музыканту Кузьме Скрябину, презентовали сегодня, 29 мая, на торце дома по ул. Рымарской, 23-а.



// city.kharkov.ua

По словам директора творческой группы «Kailas-V» Яны Волк, художники давно вынашивали идею нарисовать портрет Кузьмы.



«К нам уже неоднократно, несколько лет подряд обращались поклонники творчества Кузьмы и просили сделать его портрет. Мы изначально планировали нарисовать его на улице Культуры, но ребята из фан-клуба музыканта рассказали, что Кузьма часто приезжал в Харьков, они очень с ним дружили и именно с оркестром Харьковской филармонии было его первое выступление. Поэтому попросили перенести портрет ближе к центру, чтобы все харьковчане смогли его видеть», - сказала Яна Волк.



Как сообщил технический директор творческой группы «Kailas-V» и автор мурала Андрей Пальваль, портрет Кузьмы был нарисован за неделю. Самым сложным в процессе создания мурала были первые три дня, когда приходилось рисовать вверху с помощью подъемной техники. Эскиз художник создавал по фотографии, которую одобрила мама Андрея Кузьменко.



«Фотографию нам дали харьковские фаны Кузьмы. Она была сделана как раз во время визита музыканта в Харьков. Мы искали оригинальную фотографию, причастную к Харькову, которая была близка нам как харьковчанам. Я доволен результатом, уверен, что история этого портрета будет с послевкусием, и возле мурала с Кузьмой будет много интересных встреч», - отметил Андрей Пальваль.



На создание мурала было израсходовано около 200 баллончиков краски.

Напомним, мурал, посвященный украинскому музыканту Кузьме Скрябину, создан в рамках II Фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst», который проводится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Это вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал - в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17. В планах города – пригласить в Харьков еще несколько авторов с мировым именем.

Творческая группа «Kailas-V» работает в Харькове с 2012 года. На счету художников портреты Тараса Шевченко, Людмилы Гурченко, Юрия Гагарина, Натальи Фатеевой и других деятелей культуры и науки.