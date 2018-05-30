В муниципальной галерее представят искусство Харькова XX столетия

Выставка, посвященная второй части проекта «Город ХА. Харьков авангардный», откроется 30 мая в Харьковской муниципальной галерее.
Вторая часть проекта сосредоточена на развитии искусства в XX веке. Гости выставки смогут проследить путь от конструктивизма начала века и нонконформизма к неофициальному искусствe конца века. Главные герои проекта: Госпром, художники-авангардисты начала XX века, представители концептуализма, нонконформизма и «наследники авангарда».
По словам организаторов, экспозиция проекта основана на харьковских частных коллекциях. На выставке представлены необычные работы известных харьковских авангардистов, таких как Василий Ермилов и Мария Синякова. Эти работы не только соответствуют первоначальной идее «Города ХА» - знак, текст, символ, но и не были ранее показаны широкому кругу зрителей.
«Выставочная программа проекта станет основой для дискуссий и лекций, которые помогут лучше узнать искусство Харькова за 100 лет», - отметили организаторы.
Начало мероприятия - в 18:00. Место проведения: ул. Чернышевская, 15.
Справка. Проект «Город ХА. Харьков авангардный» впервые был представлен зимой в Киеве, в Национальном художественном музее. Кураторы проекта - Татьяна Тумасьян и Сергей Братков - показали свое видение развития харьковского искусства последнего столетия. Для харьковского зрителя экспозицию несколько изменили. Изначальная идея, основанная на трех составляющих городского искусства - знаке, тексте и символе - сохранилась, однако в новой редакции «Город ХА» проводит параллели между отдельными группами и поколениями харьковских художников.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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