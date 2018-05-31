31.05.2018 12:31

Детям переселенцев устроили праздник в одном из харьковских парков (ФОТО)

Праздник в парке Машиностроителей прошел в рамках социального проекта «Мечты детей о мире» в преддверии Дня защиты детей.



// city.kharkov.ua

Более 100 детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей и участников ООС пригласили на праздник в парке Машиностроителей.

Развлечения для детей подготовили по возрастным группам: от 3 до 6 лет; от 6 до 10 лет; от 10 до 15 лет. Для самых маленьких оборудовали игровую зону, провели конкурс рисунков на асфальте на тему «Мир на планете Земля». Дети постарше посетили аттракционы, веревочный парк, опробовали лазерные бои в космическом лабиринте.



На празднике выступил ансамбль эстрадного танца «Конфетти» Центра детского и юношеского творчества Слободского района. Все выступления, эстафеты и конкурсы помогали проводить ростовые куклы.



Во время мероприятия сотрудники научно-исследовательской лаборатории по проблемам противодействия преступности Харьковского национального университета внутренних дел раздали семьям рекламные брошюры «Права ребенка» и «Дети – будущее Украины».



Все дети получили небольшие подарки и мороженое. А всем, кто помог реализовать социальную инициативу, были вручены почетные грамоты районной администрации.



Справка. Проект «Мечты детей о мире» создан для поддержки семей-переселенцев с Востока Украины, участников Операции Объединенных Сил и их детей. Проект направлен не только на организацию их активного отдыха, раскрытие творческого потенциала детей, изучение культуры родной страны, но и на снятие психологической нагрузки и стресса. На таких мероприятиях взрослые и дети могут познакомиться между собой, обменяться важной для них информацией и дружить в дальнейшем.

Организаторы проекта - Администрация Слободского района при поддержке общественной организации «Сила женщин» и других организаций и учреждений района.