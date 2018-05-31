31.05.2018 16:01

Предприятия Харькова будут искать сотрудников возле оперного театра

1 июня с 10:00 до 13:00 возле ХНАТОБа пройдет уличная ярмарка вакансий.



// ХОГА

Харьковчанам будут предлагать работу более 40 компаний, которые обеспечивают легальную и продуктивную занятость.

Среди работодателей: крупные производственные предприятия (ПАО «Турбоатом», ПАО «Харьковский завод «Свет Шахтера», ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» ООО «Харьковская ювелирная фабрика» и другие), компании ООО «Асистас», ООО «Информационно-технический центр «Профессионал», Dealist Solutions, Global bilgi, торговые сети (АО «Новый стиль», ООО ЧАО «Новая линия», ХФ ООО «Экспансия»), страховые и банковские учреждения. О контрактной службе будут информировать Харьковский областной военный комиссариат и Восточное региональное управление государственной пограничной службы.



На мероприятии «Создадим будущее вместе» работодатели представят около 1000 вакансий. Дополнительно будет работать online-зона доступа к электронной базе данных государственной службы занятости о потребности в кадрах на предприятиях, в учреждениях и организациях: по Харьковскому региону - это 3,2 тыс. предложений работы, по Украине – 69,1 тыс. вакансий.



Для молодежи, которая еще не определилась с направлением профессиональной реализации или имеет сомнения относительно своих профессиональных наклонностей, будет работать система online-тестирования. Специалисты службы занятости помогут составить резюме и дадут рекомендации по собеседованию с работодателем.