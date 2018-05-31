31.05.2018 16:25

Тысячи детей исполнят «Богемскую рапсодию» Queen на площади Свободы

1 июня в 19:00 на центральной площади города состоится уже традиционная для первой столицы акция при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Керенеса «Дети Харькова – за мир».



// Городской Дозор

В мероприятии примут участие воспитанники школ эстетического воспитания и хоры, детские оркестры и профессиональные музыканты.



Три с половиной тысячи детей вместе призовут всех к миру.



Алексей Настаченко, главный режиссер проекта:

«В этом году подобран новый репертуар. В нашей акции участвуют несколько хоров из разных городов Украины – Ужгорода, Николаева, Днепра. И эта акция приобретает более масштабный характер, чем было в прошлом году. Ориентировочно 3,5 тысячи детей будут на площади говорить о мире и призывать к тому, чтобы война остановилась. Потому что все дети Харькова хотят жить в мире».



Чтобы действо было настоящим зрелищем, репетиции начались еще в марте, рассказал режиссер. Ведь дети из других городов должны были готовиться, учить тексты и ноты, для того чтобы по приезду в Харьков принять участие в общих репетициях, которые длились не один час.



Денис Дорошенко, главный дирижер проекта:

«Было тяжело, конечно. Особенно первые репетиции, когда все это начинало работать, не всегда было понятно, как это изнутри, там кто-то обижался, кто-то не обижался. Но это все очень интересно и не только для детей Харькова. Вот вчерашняя репетиция во Дворце Спорта, когда на сцене оркестр, вся площадка занята детским оркестром и трибуны с двух сторон заняты хорами. Конечно, это производит огромное впечатление на детей, им очень нравится».



Вся программа продлится около 30 минут. За это время прозвучат такие хиты как «Богемская рапсодия» группы «Queen», «Песня Земли» Майкла Джексона и «Жажда» Джонни Холлидея, также прозвучит композиция Екатерины Комар «Мир без войны».