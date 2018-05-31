31.05.2018 19:45

Харьковские водоемы готовы для купания

Проверенны все зоны отдыха харьковчан.



// kh.vgorode.ua

В Харькове две недели назад стартовал купальный сезон.

Желающих отдохнуть у воды с каждым днем ​​все больше и больше. Чтобы обезопасить харьковчан во время отдыха спасатели проверили водоемы города. Как уверяют специалисты, вода соответствует всем нормам. Пляжи оснащены специальными спасательными пунктами.

«Эти посты, созданы здесь, на Алексеевском водоеме, на Журавлевке, на Основе, в Баварии и так далее. Это все городские водоемы, где массово купаются люди, там этот пост уже стоит. Есть определенная граница этого поста, спасатели знают, как действовать в случае происшествия», - сказал начальник отдела техногенной безопасности управления ГСЧС в Харьковской области Александр Губарь.

«У нас три человека на посту, все они обученные в государственном учреждении, они имеют удостоверения матрос-спасатель и матрос-плавец. На каждом посту есть средства связи, есть мегафоны. Спасательные доски, в народе они называются «Малибу». Канаты, 200 метров на каждом посту, в соответствии с распоряжением городского головы. Есть пункт медицинской помощи», - сообщил начальник КП «Специализированная водно-спасательная служба Харькова» Валерий Михайлов.

Главная проблема, как рассказывают спасатели, является чрезмерное злоупотребление алкоголя. Поэтому просят харьковчан соблюдать элементарные правила безопасности.

«В первую очередь каждый человек, который тонет, он испытывает страх, психологический страх, то есть мы не понимаю того, что мы легче, чем вода. Если вы начинаете тонуть, вам стоит просто расслабиться и делать спокойные движения руками и ногами, вы будете постоянно на воде, то есть, утонуть вы не сможете», - рассказал харьковский спасатель Александр.