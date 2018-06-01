В городе увековечат память выдающихся харьковчан

Мемориальные доски ряду выдающихся харьковчан - ученым, военачальникам, философу и писателю Григорию Сковороде - планируется установить на городских зданиях в Харькове.
Такое решение было принято сегодня, 31 мая, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
В частности, мемориальная доска будет установлена академику, доктору медицинских наук, профессору и криобиологу Валентину Грищенко. Памятный знак будет установлен на фасаде здания по ул. Пушкинской, 67/69, где он жил. Также в Харькове увековечат память известного математика, академика Алексея Погорелова. В честь 100-летия со дня рождения ученого на фасаде дома, где он жил (ул. Юры Зойфера, 6), установят памятную табличку.
Ряд мемориальных досок планируют установить сразу в двух харьковских вузах. Так, две появятся на фасаде Национального аэрокосмического университета «ХАИ» им. Н.Е. Жуковоского: одна из них - в память о первом ректоре вуза Григории Петрове (Горбенко), вторая - в честь профессора университета Владимира Борисевича. Еще две мемориальные таблички установят в Харьковской государственной академии физической культуры - на фасаде здания вуза увековечат память футболиста, заслуженного тренера Украины и бывшего доцента кафедры футбола ХГАФК Виталия Зуба и профессора академии Степана Филя.
Также мемориальная доска появится на одном из старейших домов города - по ул. Рымарской, 4. Ее установят в память об украинском философе и писателе Григории Сковороде. В этом здании, построенном в конце ХVIII века, когда-то жил купец ІІІ гильдии Егор Урюпин, который с 1799 по 1805 год был Харьковским городским головой. С тогдашним мэром дружил и часто ходил к нему в гости Григорий Сковорода. Отметим, что на этом здании уже есть табличка, которую установили в 2004 году в память о Егоре Урюпине.
Также комиссия приняла решение об установлении на фасаде Дома офицеров (ул. Полтавский Шлях, 184) мемориальной доски в честь 24 генералов, погибших в боях за освобождение Харькова в 1941-1943 годах, среди которых - четыре Героя Советского Союза. Установление памятного знака приурочено к 75-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков.
На заседании комиссии также было принято решение о переименовании одной из улиц города. Так, ул. Текстильная теперь будет носить имя заслуженного машиностроителя Украины, бывшего директора ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко» Александра Шпейера.
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