Как на ХТЗ детей поздравили с «профессиональным» праздником

Около 500 детей приняли участие в празднике по случаю Дня защиты детей, который прошел 31 мая на площадке возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.
Для детей организовали веселые конкурсы, интерактивные игры, катание на лошадях и сладкие призы. Малышей развлекали аниматоры и ростовые куклы.
Всех гостей праздника от имени председателя Администрации Инустриального района Ольги Вельможной поздравила ее заместитель Виктория Третьяк.
«Дорогие ребята, пусть солнечное теплое лето подарит вам позитивные эмоции и яркие воспоминания. Отдыхайте, путешествуйте, общайтесь с друзьями, чтобы с новыми силами вернуться за парты и с усердием и прилежанием овладевать новыми знаниями, добиваться новых успехов и завоевывать новые победы! Ведь именно от ваших практических результатов сегодня зависит наша жизнь в будущем!» – обратилась к детям Виктория Третьяк.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей районного конкурса «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Так, 1-е место заняли воспитанники детских садов №280 и 407, специализированных школ №119 и 155, школы №168, 2-е место – детские сады №150 и 400, школы №26 и 40, 3-е место – воспитанники детского сада №378, ученики школ №70 и 113. Победители и призеры получили Благодарности председателя Администрации Индустриального района и подарки.
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