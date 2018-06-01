На площади Свободы – масштабный флешмоб (Прямая трансляция)

В Харькове начался масштабный флешмоб ко Дню защиты детей.
В мероприятие принимает участие 3,5 тысячи детей.
Флешмоб проходит в рамках уже ставшей традиционной для первой столицы акция «Дети Харькова – за мир», которая проводитсяпод патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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