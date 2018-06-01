01.06.2018 19:34

На площади Свободы – масштабный флешмоб (Прямая трансляция)

В Харькове начался масштабный флешмоб ко Дню защиты детей.



// Городской Дозор

В мероприятие принимает участие 3,5 тысячи детей.

Флешмоб проходит в рамках уже ставшей традиционной для первой столицы акция «Дети Харькова – за мир», которая проводитсяпод патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

На площади сейчас собрались несколько тысяч харьковчан. Также здесь присутствует городской голова Геннадий Кернес, первый вице-мэр Игорь Терехов, депутаты городского и областного советов.



На площади установлена большая сцена, на которой выступают большой сводный хор и оркестры. Музыкальные произведения сопровождают хореографические постановки.



Также в харьковском флешмобе принимают участие дети из Ужгорода, Днепра и Николаева. Живой оркестр и хор исполнили «Богемскую рапсодию» группы «Queen» и «Песнь Земли» Майкла Джексона.

Завершит акцию песня «Детство».

Праздник на площади продлится до 21.00.