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01.06.2018  19:34   

На площади Свободы – масштабный флешмоб (Прямая трансляция)

В Харькове начался масштабный флешмоб ко Дню защиты детей.


// Городской Дозор

В мероприятие принимает участие 3,5 тысячи детей.

Флешмоб проходит в рамках уже ставшей традиционной для первой столицы акция «Дети Харькова – за мир», которая проводитсяпод патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

На площади сейчас собрались несколько тысяч харьковчан. Также здесь присутствует городской голова Геннадий Кернес, первый вице-мэр Игорь Терехов, депутаты городского и областного советов.

На площади установлена большая сцена, на которой выступают большой сводный хор и оркестры. Музыкальные произведения сопровождают хореографические постановки.

Также в харьковском флешмобе принимают участие дети из Ужгорода, Днепра и Николаева.
 
Живой оркестр и хор исполнили «Богемскую рапсодию» группы «Queen» и «Песнь Земли» Майкла Джексона.

Завершит акцию песня «Детство».

Праздник на площади продлится до 21.00.
 

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Тэги:  день защиты детей, площадь свободы, флешмоб, харьков
 
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