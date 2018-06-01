01.06.2018 22:14

Геннадий Кернес: Пусть акция «Дети Харькова – за мир!» станет всеукраинской

Акция «Дети Харькова - за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, прошла 1 июня на пл. Свободы.



// Городской Дозор

В музыкально-хореографическом представлении участвовало более 3,5 тыс. детей, в том числе юные музыканты из Ужгорода, Николаева и Днепра. В акции также приняли участие дети с ограниченными возможностями.

Воспитанники школ искусств и школьники на большой сцене вместе с профессиональным симфоническим оркестром «Prime Orchestra» исполнили «Bohemian Rhapsody» группы «Queen», композиции «Мир без войны» Екатерины Комар, «Earth Song» Майкла Джексона, «L’envie» Джонни Холлидея и песню «Детство». Музыкальные произведения сопровождались хореографическими постановками.



Во время праздника Харьковский городской голова Геннадий Кернес обратился ко всем его участникам.



«Сегодня все дети объединили свои сердца, чтобы сказать: «Нет войне! Нам нужно мирное небо!». Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучали в ваш адрес. Пусть этот день будет памятным для вас и ваших родителей, для наших гостей. Детство – это счастливый период в жизни каждого человека. И мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы дети это чувствовали. Хотелось бы, чтобы наша харьковская акция стала всеукраинской. Счастья вам и мира!» - сказал Геннадий Кернес.



По окончании акции оркестр «Prime Orchestra» сыграл концертную программу «Мировые хиты».



Справка. Акция «Дети Харькова - за мир!» проводится уже третий год. Цель мероприятия - популяризация идей мира, добра, единства и справедливости. В 2017 году в большом концертном действе приняли участие более 2 тыс. учащихся школ искусств, общеобразовательных школ и участников хореографических коллективов Харькова.