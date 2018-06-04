04.06.2018 14:45

На бульваре Юрьева прошел праздник ко Дню защиты детей

Праздник «Радужное путешествие в страну детства» по случаю Дня защиты детей прошел 1 июня на площадке у фонтана на бул. Юрьева.



city.kharkov.ua

В празднике приняли участие более 1 тыс. детей и взрослых. Всех собравшихся с Днем защиты детей поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.

В рамках мероприятия для детей провели веселые викторины и конкурсы. Самых маленьких гостей праздника развлекали аниматоры в образе известных героев мультфильмов - кота Леопольда и старухи Шапокляк. Вместе с детворой они совершили сказочное путешествие в разные страны и узнали, как отмечают День защиты детей в Испании, Франции, Колумбии, Панаме.



Перед собравшимися гостями выступили детские творческие коллективы.

Всех детей угостили мороженым.