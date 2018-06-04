На бульваре Юрьева прошел праздник ко Дню защиты детей

Праздник «Радужное путешествие в страну детства» по случаю Дня защиты детей прошел 1 июня на площадке у фонтана на бул. Юрьева.
В празднике приняли участие более 1 тыс. детей и взрослых. Всех собравшихся с Днем защиты детей поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.
В рамках мероприятия для детей провели веселые викторины и конкурсы. Самых маленьких гостей праздника развлекали аниматоры в образе известных героев мультфильмов - кота Леопольда и старухи Шапокляк. Вместе с детворой они совершили сказочное путешествие в разные страны и узнали, как отмечают День защиты детей в Испании, Франции, Колумбии, Панаме.
Перед собравшимися гостями выступили детские творческие коллективы.
Всех детей угостили мороженым.
Главный рецепт дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды.
Небо затянут облака, которые к вечеру рассеятся. Днем местами ожидается кратковременный дождь c грозой.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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