Открылась «горячая линия» по вопросам получения справки о составе семьи

Информацию относительно получения справок о составе семьи и работы Портала электронных сервисов Харькова теперь можно получить по телефону «горячей линии».
Об этом сегодня, 4 июня, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
«Горячая линия» действует по бесплатному номеру: 8-800-304-304.
Напомним, что с 1 июня процедура получения справки о составе семьи в Харькове упростилась. Теперь местные органы власти формируют этот документ самостоятельно, без привлечения заявителя. Кроме того, справку о составе семьи теперь можно получить не только в отделениях КП «Жилкомсервис», но и в любом центре предоставления административных услуг города.
Также Олег Дробот напомнил, что с 1 июня справку о регистрации места проживания и технический паспорт от КП «БТИ» можно получить онлайн на Портале электронных сервисов Харькова.
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