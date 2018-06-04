04.06.2018 18:15

Открылась «горячая линия» по вопросам получения справки о составе семьи

Информацию относительно получения справок о составе семьи и работы Портала электронных сервисов Харькова теперь можно получить по телефону «горячей линии».



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 июня, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.



«Горячая линия» действует по бесплатному номеру: 8-800-304-304.



Напомним, что с 1 июня процедура получения справки о составе семьи в Харькове упростилась. Теперь местные органы власти формируют этот документ самостоятельно, без привлечения заявителя. Кроме того, справку о составе семьи теперь можно получить не только в отделениях КП «Жилкомсервис», но и в любом центре предоставления административных услуг города.



Также Олег Дробот напомнил, что с 1 июня справку о регистрации места проживания и технический паспорт от КП «БТИ» можно получить онлайн на Портале электронных сервисов Харькова.