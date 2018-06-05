В Основянском районе подвели итоги конкурса «Молодой человек года»

Награждение победителей и лауреатов районного этапа городского конкурса «Молодой человек года-2018» состоялось 1 июня во Дворце культуры Основянского района.
В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Всего в числе номинантов было 43 человека. Претенденты были выдвинуты коллективами предприятий, высших учебных заведений всех уровней аккредитации, лицеев и школ, а также Комплексной детско-юношеской спортивной школы №9.
Так, решением экспертного совета в каждой из номинаций конкурса были определены 10 победителей и 20 лауреатов, которые были награждены памятными кубками. После церемонии награждения состоялся концерт.
Напомним, в этом году конкурс «Молодой человек года» проходил в десяти номинациях: «Ученики общеобразовательных учебных заведений», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Студент высшего учебного заведения I-II уровней аккредитации», «Ученики профессионально-технических учебных заведений», «Научная деятельность», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность» и «Деятельность в сфере производства, предпринимательство».
Отметим, звание «Молодой человек года» присваивается за весомые достижения молодежи в различных сферах деятельности. До 1 июля рабочая группа сформирует список кандидатов от каждого из районов города, которые выйдут во второй, городской этап соревнования. Победители городского этапа конкурса будут награждены денежными премиями.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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