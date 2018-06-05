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05.06.2018  13:14   

В Основянском районе подвели итоги конкурса «Молодой человек года»

Награждение победителей и лауреатов районного этапа городского конкурса «Молодой человек года-2018» состоялось 1 июня во Дворце культуры Основянского района.


// city.kharkov.ua

В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Всего в числе номинантов было 43 человека. Претенденты были выдвинуты коллективами предприятий, высших учебных заведений всех уровней аккредитации, лицеев и школ, а также Комплексной детско-юношеской спортивной школы №9.

Так, решением экспертного совета в каждой из номинаций конкурса были определены 10 победителей и 20 лауреатов, которые были награждены памятными кубками. После церемонии награждения состоялся концерт.

Напомним, в этом году конкурс «Молодой человек года» проходил в десяти номинациях: «Ученики общеобразовательных учебных заведений», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Студент высшего учебного заведения I-II уровней аккредитации», «Ученики профессионально-технических учебных заведений», «Научная деятельность», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность» и «Деятельность в сфере производства, предпринимательство».

Отметим, звание «Молодой человек года» присваивается за весомые достижения молодежи в различных сферах деятельности. До 1 июля рабочая группа сформирует список кандидатов от каждого из районов города, которые выйдут во второй, городской этап соревнования. Победители городского этапа конкурса будут награждены денежными премиями.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  район, конкурс, человек, харьков
 
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