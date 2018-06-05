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05.06.2018  13:59   

В Харькове пройдет забег на каблуках

9 июня в 14:00 на территории ТРЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7) пройдет первый отборочный тур «Cosmopolitan Забег на каблуках».


// Cosmopolitan

«Cosmopolitan Забег на каблуках» - всеукраинская акция, в которой может принять участие все желающие проверить свою физическую форму.

Участницы совершат забег на 100 метров в своих любимых туфлях на каблуках не менее 9 см в футболках с лозунгом: «Мы против рака груди» в поддержку всемирной борьбы с раком молочных желез.

Отборочные туры пройдут в пяти городах Украины: Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Киеве.

Каждая участница забегов получит гарантированный подарок от партнера акции компании Mary Kay®.

Финалистки отборочных туров получат косметические подарки от Mary Kay® и сертификаты от fashion-партнера Answear.ua на 1000, 2000 и 3000 грн соответственно за 3, 2 и 1 место, а та, которая среди них пробежит дистанцию первой, еще и сертификат на 5000 гривен на шопинг в ТРЦ Караван!

Финалистки Харькова, Львова, Днепра, Одессы и Киева посоревнуются за главный приз в финальном забеге в Киеве в сентябре. Победительница получит главный приз – поездку в Доминикану от партнера проекта Palladium Hotel Group и TRS Hotels.

Тэги:  забег на каблуках, харьков
 
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