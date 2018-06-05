В Харькове пройдет забег на каблуках

9 июня в 14:00 на территории ТРЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7) пройдет первый отборочный тур «Cosmopolitan Забег на каблуках».
«Cosmopolitan Забег на каблуках» - всеукраинская акция, в которой может принять участие все желающие проверить свою физическую форму.
Участницы совершат забег на 100 метров в своих любимых туфлях на каблуках не менее 9 см в футболках с лозунгом: «Мы против рака груди» в поддержку всемирной борьбы с раком молочных желез.
Отборочные туры пройдут в пяти городах Украины: Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Киеве.
Каждая участница забегов получит гарантированный подарок от партнера акции компании Mary Kay®.
Финалистки отборочных туров получат косметические подарки от Mary Kay® и сертификаты от fashion-партнера Answear.ua на 1000, 2000 и 3000 грн соответственно за 3, 2 и 1 место, а та, которая среди них пробежит дистанцию первой, еще и сертификат на 5000 гривен на шопинг в ТРЦ Караван!
Финалистки Харькова, Львова, Днепра, Одессы и Киева посоревнуются за главный приз в финальном забеге в Киеве в сентябре. Победительница получит главный приз – поездку в Доминикану от партнера проекта Palladium Hotel Group и TRS Hotels.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: