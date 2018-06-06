В Харькове прошел молодежный фестиваль (ФОТО)

Фестиваль «Молодежный FEST» прошел 3 июня на базе арт-завода «Механика».
В мероприятии приняли участие представители всей молодежи города: учащиеся школ, студенты, активная молодежь, представители молодежных общественных организаций и члены Молодежного совета при Харьковском городском голове.
По словам организаторов, цель мероприятия - объединить молодых людей Харькова и привлечь их к решению актуальных вопросов в молодежной сфере города.
В ходе официальной части фестиваля заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко вручил награды представителям активной молодежи Харькова.
Также в рамках «Молодежного FEST» состоялся концерт с участием певца YARMAK и известных в Украине ди-джеев. Для молодежи были организованы настольные и интеллектуальные игры, оборудованы специальные фотозоны. Завершился фестиваль дискотекой.
Организатор мероприятия - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажн.:
давл.:
ветер: