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06.06.2018  10:21   

В Харькове прошел молодежный фестиваль (ФОТО)

Фестиваль «Молодежный FEST» прошел 3 июня на базе арт-завода «Механика».


// Харьковский горсовет

В мероприятии приняли участие представители всей молодежи города: учащиеся школ, студенты, активная молодежь, представители молодежных общественных организаций и члены Молодежного совета при Харьковском городском голове.

По словам организаторов, цель мероприятия - объединить молодых людей Харькова и привлечь их к решению актуальных вопросов в молодежной сфере города.

В ходе официальной части фестиваля заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко вручил награды представителям активной молодежи Харькова.

Также в рамках «Молодежного FEST» состоялся концерт с участием певца YARMAK и известных в Украине ди-джеев. Для молодежи были организованы настольные и интеллектуальные игры, оборудованы специальные фотозоны. Завершился фестиваль дискотекой.

Организатор мероприятия - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  молодежь, фестиваль, харьков
 
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