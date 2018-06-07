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07.06.2018  15:14   

Игорь Терехов: 120 школ Харькова, к 1 сентября будут с камерами видеонаблюдения

Именно в таком формате уже с 1 сентября заработает часть харьковских учебных заведений.


// city.kharkov.ua

Сейчас, сообщил первый вице-мэр, в школах продолжается кампания по установке оборудования для систем видеонаблюдения.

«В городе Харькове по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса реализуется программа первая: это «Безопасный город» и вторая, это «Безопасная школа». Для нас это очень важно, потому, что дети должны находиться в безопасности. И в связи с этим, были предприняты многие мероприятия. В том числе мы сегодня оснащаем 120 школ видеокамерами последнего поколения, для наблюдения», - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Особенность этих камер, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, в том, что вся информация с них будет еще и архивироваться. Видеоматериал будет храниться месяц. По тому, что, происходит в той или иной школе Харькова, можно будет наблюдать еще и вживую через онлайн трансляцию в интернете. Благодаря камерам, родители учеников смогут увидеть, что происходит, как внутри учебного заведения, так и на его дворе, или на спортивном стадионе. Более того, камеры присоединят к единой системе программы «Безопасный город».

«Мы хотим создать полностью ситуационный центр, который будет единственный и первый в Украине. И туда же будут заведены записи с этих видеокамер. Это даст, первое: быстрое реагирование на любые ситуации, в том числе ЧП, Которые могут происходить в тот или иной школе. И к первому сентября, порядка 120 школ будут полностью оснащены видеокамерами для видеонаблюдения. Кроме того, во всех школах появится охрана. И соответствующие деньги из бюджета города Харькова мы уже выделили. Так что, с первого сентября все школы будут охраняться. Кроме того, хочу сказать, что мы так разработали программу по установке видеонаблюдения во всех школах, что, на следующий год, к концу следующего года, мы полностью оснастим все школы города Харькова видеонаблюдением», - сказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, школа, харьков, видеокамера
 
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