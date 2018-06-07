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07.06.2018  18:58   

На Баварию прилетит Маленький принц

На улице Китаенко, что в Новобаварском районе, решили создать новый мурал. За реализацию проекта взялись как профессиональные художники и совсем юные, начинающие.


// Городской Дозор

«Это иллюстрация к сказке «Маленький принц», – рассказал художник Сергей Редёга. – Идея возникла у администрации Новобаварского района. Меня пригласили, я  придумал историю».

Вот кистями рисуют восемь художников из семьи Исаенко. Руководит всем процессом их мама Наталья. Сама рисует и самым маленьким подсказывает.

«У нас очень творческая семья. Практически все дети очень любят рисовать, поэтому возможность порисовать на стенах для них это как сказка, – рассказывает мать 8 детей Наталья Исаенко. – Этот социальный проект показывает всем нам, что мы тоже должны принимать участие в благоустройстве города. Потому что мы здесь живём, это наш дом».

«Мы хотим украсить наш город, – присоединился школьник Юрий Исаенко. – Так стена стоит тусклая, её все просто проезжают и это как-то неинтересно. А когда проходишь, и она такая яркая, как картина, и когда узнаёшь, что это всё нарисовано детьми, то душа танцует».

Участие в создании мурала приняли и обычные прохожие, жители Новобаварского района. Желающих было много.

«Во-первых, это очень красиво. Посмотрите сколько здесь детей и так хотелось всем помочь, подсказать. И я сбегала взяла кисточку в магазине. Это очень воодушевляет, вдохновляет, очень много эмоций, трудно высказать», – говорит жительница Новобаварского района Оксана.

По словам заместителя главы администрации Новобаварского района Елена Жученко, в Харькове находит свою реализацию большое количество молодёжных проектов, которые активно поддерживает Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«И вот сегодня Новобаварский район решил поддержать эту инициативу и решил поучаствовать в этом современном движении по созданию муралов. И надеемся, что наше произведение искусства станет достопримечательностью города Харькова», – рассказала Елена Жученко.

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Тэги:  мурал, харьков
 
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