07.06.2018 18:58

На Баварию прилетит Маленький принц

На улице Китаенко, что в Новобаварском районе, решили создать новый мурал. За реализацию проекта взялись как профессиональные художники и совсем юные, начинающие.



// Городской Дозор

«Это иллюстрация к сказке «Маленький принц», – рассказал художник Сергей Редёга. – Идея возникла у администрации Новобаварского района. Меня пригласили, я придумал историю».



Вот кистями рисуют восемь художников из семьи Исаенко. Руководит всем процессом их мама Наталья. Сама рисует и самым маленьким подсказывает.



«У нас очень творческая семья. Практически все дети очень любят рисовать, поэтому возможность порисовать на стенах для них это как сказка, – рассказывает мать 8 детей Наталья Исаенко. – Этот социальный проект показывает всем нам, что мы тоже должны принимать участие в благоустройстве города. Потому что мы здесь живём, это наш дом».



«Мы хотим украсить наш город, – присоединился школьник Юрий Исаенко. – Так стена стоит тусклая, её все просто проезжают и это как-то неинтересно. А когда проходишь, и она такая яркая, как картина, и когда узнаёшь, что это всё нарисовано детьми, то душа танцует».



Участие в создании мурала приняли и обычные прохожие, жители Новобаварского района. Желающих было много.



«Во-первых, это очень красиво. Посмотрите сколько здесь детей и так хотелось всем помочь, подсказать. И я сбегала взяла кисточку в магазине. Это очень воодушевляет, вдохновляет, очень много эмоций, трудно высказать», – говорит жительница Новобаварского района Оксана.



По словам заместителя главы администрации Новобаварского района Елена Жученко, в Харькове находит свою реализацию большое количество молодёжных проектов, которые активно поддерживает Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«И вот сегодня Новобаварский район решил поддержать эту инициативу и решил поучаствовать в этом современном движении по созданию муралов. И надеемся, что наше произведение искусства станет достопримечательностью города Харькова», – рассказала Елена Жученко.