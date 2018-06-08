В Харькове установили мемориальную доску воину-интернационалисту (ФОТО)

Мемориальную доску воину-интернационалисту Игорю Резниченко установили на фасаде здания Харьковской специализированной школы №29 (ул. Балакирева, 16-а). Мемориальная доска открыта выпускнику школы 1979 года, погибшему в Афганистане.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, председатель Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Шевченковского района Михаил Быков, представители других общественных организаций, а также учащиеся школы №29.
Присутствующие почтили память Игоря Резниченко и всех погибших в Афганистане воинов минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.
Справка. Резниченко Игорь Николаевич родился 1 июня 1962 года в городе Харькове. Служил старшим стрелком десантно-штурмовой группы 48-го Пянджского пограничного отряда Среднеазиатского пограничного округа. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях, поисках, засадах. В августе 1981 года в ходе боевой операции десантно-штурмовая группа попала под сильный огонь противника. Заняв выгодную позицию, рядовой Резниченко вел огонь во фланг наседавшим душманам, что способствовало успешной высадке основных сил десанта. В бою получил тяжелое ранение и умер в военном госпитале города Душанбе 2 октября 1981 года. Похоронен на кладбище №13 в Харькове. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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