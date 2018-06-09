09.06.2018 19:36

В Харькове почтили память польских офицеров (ФОТО)

Семьи польских офицеров, расстрелянных в Харькове весной 1940 года, сегодня, 9 июня, почтили память погибших родственников на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке.



// Горсовет

В памятном митинге приняли участие вице-премьер-министр Республики Польша Петр Глинский, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, а также польские военнослужащие и около 80 представителей семей погибших польских офицеров.



Перед собравшимися выступил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, который напомнил о трагических событиях весны 1940 года и назвал имена расстрелянных и похороненных на харьковском мемориале польских офицеров. В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что кроме польских военнослужащих на этом месте покоятся тысячи мирных советских граждан, которые стали жертвами политических репрессий.



«Это место окроплено невинной кровью украинцев и поляков, оно священно для нас и является местом нашей совместной исторической памяти. Расстрелы польских военнопленных проводились без единого суда и следствия. По сути, события в Харькове весной 1940 года можно поставить в один ряд с преступлениями сотрудников НКВД в Катыни. Польша и Украина имеют одинаково тяжелое наследие тоталитарного коммунистического режима. И только совместные мероприятия по почтению памяти жертв тоталитарных репрессий и совместные исследования по всем историческим вопросам помогут избежать этих кровавых страниц истории в будущем», - подчеркнул вице-премьер-министр Украины.



Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что память о тех страшных трагедиях навсегда останется в сердцах как украинцев, так и поляков.



«Было такое время, которое укладывало этих безвинных людей в могилы. Поэтому место это очень печальное. И то, что на харьковский мемориал приехала польская делегация, делает ей честь. Они помнят о своих земляках, которые были расстреляны в Харькове и здесь похоронены. И призывают нас помнить об этом», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Представители польской и украинской сторон почтили память погибших земляков минутой молчания. В знак памяти жертв тоталитарных репрессий прозвучал троекратный залп из автоматов польских военнослужащих. Участники митинга возложили цветы к мемориалу с украинский и польской сторон.



После завершения официальной части церемонии священнослужители провели молебен в память о жертвах политических репрессий.



Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в Лесопарке в 2000 году на месте захоронения в конце 1930-х - начале 1940-х годов советских граждан и польских военнопленных В 1940 году в Харькове было расстреляно около 4 тыс. польских офицеров и 500 мирных польских граждан. Также квартал №6 в Лесопарке стал местом упокоения и тысяч репрессированных и расстрелянных перед войной украинских граждан.